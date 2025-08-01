Первое в России уголовное дело о дропперстве направлено в суд

Прокуратура Северного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение и направило в суд первое в России уголовное дело о дропперстве. На скамье подсудимых предстанет 52-летняя жительница столицы, передавшая данные своего банковского счета мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, обвиняемая, надеясь погасить имеющиеся долги и кредиты, нашла подработку в интернете. По указанию злоумышленников женщина зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, открыла в одном из банков счет ИП с дистанционным обслуживанием, указав данные своего паспорта, оставив свой телефонный номер и электронную почту. После этого фигурантка передала злоумышленникам логин и пароль для доступа к счету.

Преступники использовали счет для перевода денег, полученных от обманутых граждан. Перед этим москвичка оформила услугу самоинкассации и пересылала кураторам смс банка с кодами подтверждения финансовых операций. 8 июля злоумышленники перевели на счет женщины более 10 миллионов рублей.

В отношении жительницы Москвы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 187 УК РФ, которая предусматривает ответственность за дропперство – передачу своего банковского счета третьим лицам, в том числе мошенникам.

Фигурантка полностью признала свою вину, сообщив, что за открытие счета ей обещали заплатить 25 тыс. рублей, из которых преступники перечислили только 5 тысяч.

Напомним, МВД России 24 июля сообщило о возбуждении московскими следователями первого в России уголовного дела о дропперстве.

24 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов – лиц, которые под влиянием злоумышленников или за деньги оформляют и передают свои банковские карты мошенникам, чтобы те могли обналичить похищенные деньги. Соответствующие изменения были внесены в статью 187 Уголовного кодекса РФ (неправомерный оборот средств платежей). Закон вступил в силу 5 июля. Дропперам отныне грозит вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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