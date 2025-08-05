Глава радиотехнической службы ВМФ получил 9 лет «строгача» за взятки

Начальник радиотехнической службы ВМФ России Олег Лопатиев приговорен к девяти годам колонии строгого режима за получение взяток при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ. Фигуранту также назначили штраф в размере 16,5 млн рублей и запретили занимать должности в органах власти в течение трех лет.

«Лопатиев признан виновным в получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», – говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, в 2022-2025 годах Минобороны России заключило с АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор» контракты на поставку технических устройств на общую сумму более 400 млн рублей. За качество поставляемой продукции отвечал Лопатиев.

В тот же период, как установили следователи, обвиняемый получил взятки в особо крупном размере на общую сумму свыше 8 млн рублей от руководителей АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор» за общее покровительство при выполнении контрактов.

«В результате условия контрактов выполнены не были, чем государству причинен значительный ущерб», – заявили в ГВСУ СКР.

Суд назначил Лопатиеву наказание «в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года, а также в виде штрафа в размере 16,5 млн рублей», – сказано в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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