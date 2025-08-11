ПВО поразила 20 дронов ВСУ над тремя регионами и Черным морем

В первой половине дня средства противоздушной обороны перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа над тремя российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВСУ атаковали Калужскую, Брянскую области и Московский регион. Дроны были сбиты в период с 07:20 до 13:00 мск. О последствиях информации не поступало.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с начала суток система ПВО сбила 9 вражеских БПЛА на подлете к столице.

Минобороны заявляло, что за прошедшую ночь над Россией было уничтожено 32 украинских беспилотника.

