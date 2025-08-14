ВСУ продолжают атаковать Белгород и пригороды, ранена женщина

Украинские беспилотники продолжают атаки на Белгород и Белгородский района, пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в поселке Разумное Белгородского района дрон ударил по частному дому – ранена женщина. Ее с баротравмой доставили в больницу, где оказали первую помощь. Дальнейшее лечение пострадавшая продолжит амбулаторно.

В Белгороде в результате атак беспилотников повреждены кровли многоквартирного и частного домов, а также торгового объекта, уточнил Гладков. Осколками посечены шесть легковых автомобилей. В одной многоэтажке загорелся балкон одной из квартир – пожар оперативно ликвидировали, а у рядом стоящего жилого дома выбиты окна на нескольких этажах.

«Кроме того, по зданию правительства Белгородской области нанесен еще один удар, в результате которого выбиты окна и поврежден фасад», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что утром из-за атаки дрона ВСУ ранения получили три мирных жителя. На внеочередном заседании оперативного штаба, проведенного после утреннего массированного налета вражеских БПЛА, было принято решение перевести все госучреждения города на дистанционный режим работы 14 и 15 августа. Аналогичные рекомендации даны частным компаниям и федеральным учреждениям.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

