ПВО сбила шесть дронов ВСУ над Крымом и Белгородской областью

Средства противоздушной обороны за почти три часа уничтожили шесть украинских беспилотников, пытавшихся атаковать два региона России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что четыре ударных дрона ВСУ перехвачены над Крымом, еще два БПЛА сбиты над Белгородской области. Беспилотники были обезврежены в период с 8:25 до 11:10 мск.

Ранее сообщалось, что Белгород утром подвергся атаке вражеских дронов, по уточненным данным, пострадали три человека – двое мужчин и 16-летняя девушка. БПЛА вновь нанесли удар по зданию регионального правительства. Из-за налета дронов по решению властей временно приостановлена работа крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе. Кроме того, в четверг и пятницу вводится дистант во всех учебных учреждениях Белгорода и Белгородского района. По высшим учебным заведениям решение будут принимать ректоры. «Для вузов, колледжей и школ, которые у нас работают во вторую смену, на сегодня ее отменяем по причине массированных атак БПЛА на Белгород и Белгородский район», – сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, за прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 122 украинских БПЛА над российскими регионами.

