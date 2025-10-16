Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что у Москвы есть информация о подготовке британскими и украинскими спецслужбами диверсий на газопроводе «Турецкий поток».

«Располагаем информацией о подготовке британцами совместно с украинскими спецслужбами диверсий в отношении газопровода «Турецкий поток», – сообщил Бортников, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в узбекском Самарканде (цитата по РИА «Новости»).

Бортников добавил, что серию ударов беспилотниками по офису и объектам Каспийского трубопроводного консорциума, в состав акционеров которого входят компании из России, Казахстана и США, спланировали британская разведка Ми-6 и инструкторы спецподразделения британской армии SAS.

Кроме того, по словам главы ФСБ, «под непосредственным кураторством британской разведки прямо накануне переговоров украинской и российской делегации в Стамбуле была проведена операция СБУ «Паутина». «Англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском «авторстве» диверсии», – цитирует Бортникова «Интерфакс». Напомним, 1 июня Минобороны РФ заявило, что Украина совершила террористические атаки с использованием FPV-дронов на военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным ведомства, в Мурманской и Иркутской областях в результате запуска БПЛА с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, «произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники». Все возгорания были оперативно ликвидированы, жертв среди военных и гражданских лиц нет, добавили в Минобороны.

Глава ФСБ также отметил, что есть достоверные данные, что именно под патронажем спецслужб Британии совершаются теракты и диверсии в России. По его словам, спецподразделения британских вооруженных сил (SAS) непосредственно участвуют в боевых действиях против России. «Совместно с МИ-6 планируют вылазки украинских диверсионных групп в приграничные регионы России, атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и боевых пловцов», – сказал Бортников.

Директор ФСБ при этом указал, что киевский режим, включая его силовой блок, «тотально» контролируется британцами.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Лондон готовится ответить очередной провокацией на успехи РФ на украинском театре военных действий. В спецслужбе, отметили, что в Британии «взбешены» тем, что многолетние попытки Лондона добиться «стратегического поражения» России оказались безуспешны.

В рамках провокации группа воюющих на стороне ВСУ россиян-предателей должна будет атаковать один из кораблей ВМС Украины или иностранное гражданское судно в одном из портов Европы, заявили в СВР. Участники этой группы уже прибыли в Великобританию для обучения диверсионному делу. После «разоблачения» террористов планируется объявить, что они якобы действовали по заданию Москвы.

Самарканд, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

