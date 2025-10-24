На подлете к Москве уничтожены три дрона ВСУ

Силы ПВО Минобороны РФ сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее о звуках взрывов сообщали жители подмосковного Раменского, уточняет телеграмм-канал SHOT.

На фоне угрозы атаки БПЛА в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – отметил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ранее сообщалось, в подмосковном Красногорске пострадали пять человек, включая ребенка, после удара украинского дрона по многоэтажного жилому дому. БПЛА залетел в квартиру на 14-м этаже и взорвался.

За прошедшую ночью средства ПВО уничтожили 111 вражеских дронов над 13-ю российскими регионами и Азовским морем.

