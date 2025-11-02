Над регионами России за ночь перехватили 164 вражеских дрона

Средства противоздушной обороны в ночь на 2 ноября перехватили и уничтожили 164 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. Большинство дронов нейтрализовано над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, 39 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, 32 – над Краснодарским краем, 26 – над Крымом. Еще 20 дронов ликвидировали в Брянской области, по девять – в Волгоградской, Ростовской и Орловской областях, шесть – в Липецкой, пять – в Воронежской областях. Кроме того, по два дрона перехватили в Белгородской, Курской, Тульской областях. Три БПЛА сбили над Азовским морем.

Напомним, в результате атаки БПЛА по хутору в Ростовской области пострадали два человека. В порту Туапсе обломки беспилотников повредили танкер и нефтеналивной терминал. На судне возник пожар, экипаж эвакуирован. Пострадавших нет.

В Волгоградской области отражена массированная атака дронов на объекты энергетической инфраструктуры региона, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его данным, пострадавших и последствий на земле нет.

В Орле в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление нескольких зданий, личный автотранспорт, хозяйственные постройки, сообщил глава региона Андрей Клычков. Обошлось без пострадавших. На местах работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

В Воронежской области, по данным властей региона, обломки беспилотника повредили административное здание в одном из мунициалитетов, никто не пострадал.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

