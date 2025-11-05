Под Белгородом поймали сбежавшего после убийства и изнасилования солдата

В Белгородской области задержали военнослужащего Алексея Кострикина, который сбежал из-под охраны после убийства местного жителя и изнасилования его жены. Беглеца поймали в Шебекинском округе, при задержании он был ранен. Об этом сообщают издание «Подъем» и местные паблики.

Обвиняемому удалось сбежать из-под охраны после первого задержания вечером 31 октября. О его побеге 1 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он поручил региональному УВД усилить количество задействованных в поиске беглеца сотрудников полиции и призвал глав Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа привлечь самооборону и Добровольную народную дружину к работе с полицией, чтобы задержать беглеца в кратчайшие сроки.

Напомним, 30 октября региональное управление Следственного комитета РФ сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении рядового ВС России Алексея Кострикина, обвиняемого в совершении тяжких преступлений. По данным следствия, в октябре текущего года Кострикин убил владельца дома в Новой Таволжанке Шебекинского округа, затем надругался над его супругой и скрылся с места преступления. Местонахождение обвиняемого установили в считанные часы. Солдата задержал следователь военного следственного отдела СК РФ по Белгородскому гарнизону. В суд было направлено ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По информации Следственного комитета, Кострикин проверяется на причастность к еще одному убийству, совершенному в Новой Таволжанке 3 ноября.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube