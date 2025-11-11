ВКС РФ разбомбили центр радиоразведки ГУР Украины в ответ на попытку угона МиГ-31

Российские военные поразили главный центр радиоэлектронной разведки военной разведки Украины в ответ на попытку угона истребителя МиГ-31. Об этом сообщила ФСБ РФ. Удар был нанесен при помощи гиперзвуковых ракет «Кинжал». Также под удар попал аэродром ВСУ, где базируются самолеты F-16.

«Как ответ на провокацию с 9 на 10 ноября ударом ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» поражен Главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в городе Бровары Киевской области и аэродром «Староконстантинов» в Хмельницкой области, где дислоцированы пресловутые F-16», – сказано в сообщении пресс-службы ФСБ.

Ранее сегодня ФСБ заявила о пресечении спецоперации военной разведки Украины под кураторством британских спецслужб, целью которой был угон российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Истребитель планировалось направить в район авиабазы НАТО в Румынии, чтобы устроить масштабную провокацию. Украинская разведка вышла на контакт с пилотом и штурманом истребителя. Им обещали гражданство одной из западных стран и по 3 млн долларов.

Накануне Минобороны РФ сообщало о ночном групповом ударе, в том числе ракетами «Кинжал», по военным целям на Украине в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России. Отмечалось, что были атакованы военные аэродромы, центр радио и радиотехнической разведки ВСУ и другие объекты.

