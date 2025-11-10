Армия России ударила «Кинжалами» по аэродромам и центру разведки ВСУ

Российские военные сегодня ночью нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. Об этом сообщает Минобороны РФ

Целями группового удара стали военные аэродромы, центр радио и радиотехнической разведки ВСУ, склад реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», а также цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия.

«Все назначенные объекты поражены», – заявили в военном ведомстве. Там уточнили, что удар наносился высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА.

