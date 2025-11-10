российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 ноября 2025, 13:47 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Армия России ударила «Кинжалами» по аэродромам и центру разведки ВСУ

Фото Минобороны РФ

Российские военные сегодня ночью нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. Об этом сообщает Минобороны РФ

Целями группового удара стали военные аэродромы, центр радио и радиотехнической разведки ВСУ, склад реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», а также цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия.

«Все назначенные объекты поражены», – заявили в военном ведомстве. Там уточнили, что удар наносился высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Лавров: Киев не спасет конфискация российских активов / ВС РФ отразили более 10 попыток атак ВСУ под Купянском и Красноармейском / Армия России освободила поселок в Запорожской области / Дроны ВСУ атаковали коммунальные объекты в Воронеже / Ракетный обстрел повредил энергосистему Белгорода / Ночью ВСУ устроили массированный удар дронами по Брянской области / ВСУ лишились последней возможности выйти из Красноармейска / ВС РФ сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения около Купянска и Красноармейска

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,