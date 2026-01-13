ПВО сбила 15 украинских дронов, из них 10 – над Крымом

Силы противоздушной обороны в течение пяти часов перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над тремя российскими регионами и акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны.

Больше всего дронов сбили над Крымом – 10. Еще по два БПЛА ликвидировали над Волгоградской и Курской областями. Кроме того, один дрон нейтрализован над акваторией Азовского моря.

По информации ведомства, беспилотники были перехвачены в период с 8.00 до 13.00 мск. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, за прошедшую ночь над Россией уничтожены 11 вражеских дронов. Также сообщалось, что семь БПЛА сбили утром над Ростовской области. ВСУ атаковали Таганрог.

