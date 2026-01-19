Cуд приостановил на три месяца работу роддома в Новокузнецке, где умерли 9 младенцев

Работа акушерского стационара №1 Новокузнецкой городской клинической больницы №1 по решению суда приостановлена на 90 суток из-за нарушений санитарных требований. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области в понедельник. Доступ в здание разрешен только для выполнения ремонтных работ и устранения выявленных нарушений.

Отмечается, что в ходе эпидемиологического расследования, проведенного15 января, в роддоме были выявлены нарушения санитарного законодательства.

Законный представитель медучреждения признал вину юридического лица в совершении правонарушения.

Во время новогодних праздников в Новокузнецком роддоме №1 умерли девять новорожденных. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности.

На прошлой неделе Центральный районный суд Новокузнецка отправил под домашний арест отстраненного от должности главного врача городской клинической больницы №1 Виталия Херасков. Кроме того, меру пресечения в виде запрете определенных действий суд избрал и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома Алексею Эмиху.

По версии следствия, младенцы скончались в родительном отделении из-за ненадлежащего исполнения фигурантами свои своих должностных обязанностей. Подозреваемые не признали свою вину.

После трагедии с детьми в новокузнецком роддоме власти Кузбасса анонсировали проверку всех роддомов и перинатальных центров региона.

Новокузнецк, Наталья Петрова

