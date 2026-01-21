Жителям Новой Адыгеи разрешили частично вернуться в поврежденные после атаки БПЛА дома

Жителям некоторых поврежденных домов в ауле Новая Адыгея после атаки беспилотников разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.

«Следственный комитет частично завершил осмотр места ЧС, и мы приняли решение: в тех домах, где находиться безопасно, дать возможность желающим вернуться в свои квартиры. В некоторых нет остекления, но оконные проемы будут временно закрыты до полноценного ремонта. Во всех этих домах работают системы жизнеобеспечения», – пояснил руководитель республики.

По его словам, из 8 поврежденных домов в жилом секторе оцепленным остается один наиболее пострадавший дом. Предполагается, что в ближайшее время будут проводиться работы по оценке его несущей способности.

Ранее сообщалось, что в ауле в результате атаки украинских беспилотников повреждения получили 12 многоквартирных домов.

Удар был нанесен в ночь на 21 января, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. В ауле Новая Адыгея из-за атаки БПЛА загорелись многоквартирный дом и парковка с автомобилями. Администрация муниципалитета ввела режим ЧС районного уровня.

Майкоп, Анастасия Смирнова

