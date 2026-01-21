российское информационное агентство 18+

Среда, 21 января 2026, 20:48 мск

При разборе завалов в Новой Адыгее обнаружены фрагменты тела

Фото: телеграм-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

В ауле Новая Адыгея, который ночью 21 января подвергся массированной атаке украинских беспилотников, при разборе завалов обнаружены фрагменты человеческого тела. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.

«К сожалению, при разборе завалов на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела. Для установления их принадлежности, а также количества погибших, назначены специальные генетические экспертизы», – отметил руководитель республики.

Ранее сообщалось, что в ауле в результате атаки украинских беспилотников повреждения получили 12 многоквартирных домов. Удар был нанесен в ночь на 21 января, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы. Из-за атаки БПЛА загорелись многоквартирный дом и парковка с автомобилями. Администрация муниципалитета ввела режим ЧС районного уровня.

Майкоп, Анастасия Смирнова

