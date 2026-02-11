Московский суд оштрафовал Telegram почти на 11 млн рублей

Таганский суд Москвы постановил оштрафовать мессенджер Telegram на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенного в России контента.

Мессенджер признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КОАП РФ. Причиной стало невыполнение требований по удалению информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями.

Мессенджер также оштрафован на 7 млн рублей за неисполнение обязанности по мониторингу информации и ограничению доступа к ней (ч. 4 ст 13.41 КоАП РФ).

Накануне стало известно, что Служба судебных приставов в принудительном порядке взыскивает с Telegram более 9 млн рублей, которые ранее были не уплачены штрафам в России.

В тот же день Роскомнадзор сообщил, что продолжит последовательно ограничивать работу Telegram в России, так как мессенджер по-прежнему не соблюдает законодательство России, не предпринимает меры по защите персональных данных, противодействию мошенничеству и использованию сервиса в преступных и террористических целях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил сегодня журналистам о контактах с представителями Telegram по вопросам выполнения требований российского законодательства. В то же время он заявил, что мессенджер продолжает уклоняться от исполнения российских законов.

