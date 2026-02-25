Задержан организатор нелегальных перевозок туристов на Байкале

Следователи задержали организатора нелегальных перевозок туристов на Байкале. Об этом сообщает СКР.

20 февраля на Байкале в районе мыса Хобой острова Ольхон провалился под лед автомобиль «УАЗ» с китайскими туристами. Всего в «буханке» находились девять человек. Один иностранец спасся, восемь человек погибли.

По факту лучившегося следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

«В ходе расследования обстоятельств происшествия установлен 36-летний житель поселка Хужир Ольхонского района, который фактически выступал организатором и координатором нелегальных перевозок туристов, получая от этого основной доход и распределяя его между исполнителями», – говорится в сообщении.

Следователи изучили телефонные звонки, переписки и финансовые поступления, которые стали доказательством того, что мужчина был вовлечен в нелегальный туристический бизнес и получал от этой деятельности значительные доходы, несовместимые с его статусом безработного.

«В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в СК.

