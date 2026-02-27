За пять часов над территорией России сбили 44 беспилотника ВСУ

Средства ПВО в первой половине дня перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотника над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Половину из них сбили над территорией Курской области. Еще 14 БПЛА нейтрализовали в Белгородской области, шесть – в Крыму, по одному – над Брянской областью и акваторией Азовского моря.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при отражении атаки никто не пострадал, разрушений.

Ранее сообщалось, что при ударе БПЛА по автосервису в Курске погиб один человек, еще трое пострадали.

По данным Минобороны, за минувшую ночь силы ПВО перехватили 95 вражеских дронов над Россией.

