За пять часов над территорией России сбили 44 беспилотника ВСУ

Средства ПВО в первой половине дня перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотника над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Половину из них сбили над территорией Курской области. Еще 14 БПЛА нейтрализовали в Белгородской области, шесть – в Крыму, по одному – над Брянской областью и акваторией Азовского моря.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при отражении атаки никто не пострадал, разрушений.
Ранее сообщалось, что при ударе БПЛА по автосервису в Курске погиб один человек, еще трое пострадали.
По данным Минобороны, за минувшую ночь силы ПВО перехватили 95 вражеских дронов над Россией.
Москва, Наталья Петрова
