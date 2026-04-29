В Москве по делу о пожаре на стройке задержаны пять человек

В Москве задержали пять человек в рамках расследования гибели людей при пожаре на строительной площадке. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«В рамках уголовного дела задержаны: бенефициар застройщика, который единолично возглавлял компанию застройщика, технического заказчика и генерального подрядчика строительства объекта, генеральный директор компании застройщика», – говорится в сообщении СКР.

Кроме того, следственные действия проводятся с директором по строительству генерального подрядчика, руководителем отдела общестроительных работ генподрядчика и производителем работ генподрядчика.

Пожар произошел накануне на втором и третьем этажах строящегося здания во 2-м Амбулаторном проезде. В результате погибли восемь человек. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«По данным следствия, возгорание стало возможным из-за системного неисполнения должностными лицами застройщика, технического заказчика и генерального подрядчика требований в области пожарной безопасности, охраны труда и строительных норм», – добавили в ведомстве.

По данным СКР, на стройке не было функционирующих систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, при этом на площадке складировали легковоспламеняющиеся материалы, а на одном из этажей здания возвели около 20 бытовок без окон и систем вентиляции. Одна из двух эвакуационных лестниц была заблокирована, что в критической ситуации не позволило людям покинуть горящее помещение.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

