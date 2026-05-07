Над Россией за четыре часа сбили 127 украинских дронов

Дежурными средства ПВО с 8:00 до 12:00 мск сбили 127 украинских беспилотников самолетного типа над 15 российскими регионами, а также акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, дроны уничтожены в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях, Московском регионе, Пермском крае, Удмуртии, Адыгее и Крыму.

В Пермском крае при атаке БПЛА повреждены многоквартирный дом и административное здание, пострадал один человек. Также вражеский дрон атаковал одно из промышленных предприятий региона.

В Тульской области днем нейтрализовано 15 БПЛА, пострадавших и последствий на земле нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

На подлете к Москве с начала суток сбито 33 беспилотников ВСУ, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.

Москва, Наталья Петрова

