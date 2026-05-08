российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 8 мая 2026, 16:12 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Днем ПВО сбила 145 украинских дронов над территорией России

Фото Минобороны РФ

Средства ПВО днем отразили очередную массированную атаку ВСУ на российские регионы. По данным Минобороны РФ, с 07:00 до 14:00 мск было сбито 145 вражеских беспилотников.

Дроны уничтожены над Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Пермским, Краснодарским, Ставропольским краями, Крымом, Адыгеей, Чечней, а также над Черным и Азовским морями. О последствиях на земле не сообщается.

Напомним, за ночь система ПВО нейтрализовала 264 БПЛА над 16 российскими регионами. В Ростовской области в результате падения обломков дронов зафиксированы разрушения в Батайске, Ростове, в Мясниковском и Неклиновском районах, уточнил губернатор Юрий Слюсарь в «Максе».

По его данным, в селе Чалтырь Мясниковского района повреждено 50 частных жилых домов, четыре легковых автомобиля, склад.В селе Новобессергеневка Неклиновского района поврежден жилой дом, в Батайске – хозяйственная постройка. В Ростове повреждения получили три частных жилых дома в Железнодорожном районе, грузовой автомобиль. В Первомайском районе загорелись кровли магазина и административного здания. Возгорания ликвидированы. В границах поврежденных домов в Ростове и Мясниковском районе введен режим ЧС.

Минтранс РФ сообщал, что в Ростове атаке БПЛА подверглось здание филиала аэронавигации, из-за чего приостанавливалась работа 13 аэропортов на юге России. По последним данным Росавиации, ограничения на полеты в южные аэропорты сняты, авиакомпании подают обновленные планы полетов на текущие сутки.

Напомним, Россия по решению президента РФ 8 мая объявила двухдневное перемирие в честь Дня Победы в зоне проведения специальной военной операции и призвала Киеве последовать этмоу примеру. Украинская сторона проигнорировала перемирие, продолжив атаки. По информации Минобороны РФ, ВСУ 1630 раз нарушили режим прекращения огня.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Дальний Восток, Камчатка, Москва, Поволжье, Центр России, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,