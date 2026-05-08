Днем ПВО сбила 145 украинских дронов над территорией России

Средства ПВО днем отразили очередную массированную атаку ВСУ на российские регионы. По данным Минобороны РФ, с 07:00 до 14:00 мск было сбито 145 вражеских беспилотников.

Дроны уничтожены над Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Пермским, Краснодарским, Ставропольским краями, Крымом, Адыгеей, Чечней, а также над Черным и Азовским морями. О последствиях на земле не сообщается.

Напомним, за ночь система ПВО нейтрализовала 264 БПЛА над 16 российскими регионами. В Ростовской области в результате падения обломков дронов зафиксированы разрушения в Батайске, Ростове, в Мясниковском и Неклиновском районах, уточнил губернатор Юрий Слюсарь в «Максе».

По его данным, в селе Чалтырь Мясниковского района повреждено 50 частных жилых домов, четыре легковых автомобиля, склад.В селе Новобессергеневка Неклиновского района поврежден жилой дом, в Батайске – хозяйственная постройка. В Ростове повреждения получили три частных жилых дома в Железнодорожном районе, грузовой автомобиль. В Первомайском районе загорелись кровли магазина и административного здания. Возгорания ликвидированы. В границах поврежденных домов в Ростове и Мясниковском районе введен режим ЧС.

Минтранс РФ сообщал, что в Ростове атаке БПЛА подверглось здание филиала аэронавигации, из-за чего приостанавливалась работа 13 аэропортов на юге России. По последним данным Росавиации, ограничения на полеты в южные аэропорты сняты, авиакомпании подают обновленные планы полетов на текущие сутки.

Напомним, Россия по решению президента РФ 8 мая объявила двухдневное перемирие в честь Дня Победы в зоне проведения специальной военной операции и призвала Киеве последовать этмоу примеру. Украинская сторона проигнорировала перемирие, продолжив атаки. По информации Минобороны РФ, ВСУ 1630 раз нарушили режим прекращения огня.

