Росавиация отменила запрет на полеты в аэропорты юга России

Росавиация сообщила, что отменила ранее выпущенное извещение (НОТАМ) о невозможности полетов в 13 аэропортов юга России.

«Подведомственная Росавиации Госкорпорация по ОрВД готова к обслуживанию рейсов в аэропортах Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что авиакомпании в координации с Минтрансом России и Росавиацией подают обновленные планы полетов на текущие сутки.

«На фактическое выполнение рейсов могут оказать влияние временные ограничения на использование воздушного пространства. На юге России они действуют в аэропортах Владикавказ (Беслан), Геленджик, Грозный, Краснодар (Пашковский) и Сочи», – отметили в Росавиации.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что возобновление полетов в закрытых аэропортах на юге России планируется после 15:00 мск. По данным ведомства, до конца суток южные аэропорты должны обслужить 217 рейсов: 59 рейсов из Москвы и 158 рейсов из регионов РФ.

Утром в Минтрансе сообщили об атаке украинских БПЛА по зданию филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону, из-за чего приостановили работу 13 аэропортов на юге страны. Отмечалось, что специалисты проводят оценку нанесенного ущерба региональному центру аэронавигации в Ростове-на-Дону для определения возможности восстановления работы поврежденного оборудования. Решение о сроках возобновления рейсов в их направлении – с сокращенной частотой – будет принято в ближайшее время, заявляли в Минтрансе.

В Росавиации сообщали, что полеты в аэропорты юга России приостановлены до 12 мая, но этот срок может быть сокращен после завершения анализа технологических мощностей системы управления воздушным движением.

По оценке Ассоциации туроператоров России, не менее 14 тысяч пассажиров ожидают вылета в южных аэропортах страны. Задержаны и отменены более сотни рейсов.

Москва, Наталья Петрова

