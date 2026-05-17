Над Россией ночью уничтожили 556 дронов ВСУ

Силы противоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 556 украинских беспилотников самолетного типа над 16 российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны сбиты над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Уточняется, что БПЛА были поражены с 22:00 мск субботы до 7:00 мск воскресенья.

В Подмосковье во время атаки погибли три человека, еще четверо пострадали. В Москве ранены 12 человек – это смена строителей, пострадавшая возле проходной Московского НПЗ. Работа нефтезавода нарушена не была, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Также были повреждены три дома. По данным градоначальника, с начала суток ПВО уничтожила более 80 дронов, летевших на Москву.

В Брянской области, по данным местных властей, в течение ночи нейтрализован 201 БПЛА, пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском округе Белгородской области в селе Нежеголь FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. От полученных травм водитель скончался на месте, сообщил региональный оперштаб. Большегруз уничтожен огнем.

В городе Азове Ростовской области в результате падения БПЛА взрывной волной повреждено остекление в здании Донского государственного технического университета, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Севастополе сбито 25 БПЛА, обошлось без пострадавших, уточнил губернатор Михаил Развозжаев. По его данным, обломки сбитого дрона повредили высоковольтную линию, из-за чего в разных районах города возникли перебои с электроснабжением. Ведутся ремонтно-восстановительные работы.

В Воронежской и Тульской областях при отражении атаки дронов никто не пострадал, последствий на земле нет, уточнили главы регионов.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

