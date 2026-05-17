На территорию аэропорта Шереметьево упали обломки БПЛА

Обломки БПЛА упали на территорию столичного аэропорта Шереметьево, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Пострадавших и разрушений нет.

«Обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. На месте работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности», – говорится сообщении.

Представители Шереметьево добавили, что ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Авиагавань обслуживает пассажиров и воздушных судов в штатном режиме. «Авиакомпании могут корректировать расписание полетов в соответствии с текущей полетной программой», – предупредили в Шереметьево.

В ночь на воскресенье Москва и Московская область подверглись массированной атаке украинских дронов. В столице пострадали 12 человек, повреждены три дома. В Подмосковье погибли три человека, еще четверо пострадали. Ночью вводились ограничения на полеты во всех столичных аэропортах. Сейчас аэропорты Шереметьево и Жуковский работают обычном режиме. Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.

Москва, Наталья Петрова

