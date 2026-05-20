Силы ПВО сбили 94 дрона ВСУ за пять часов

Дежурные средства противоздушной обороны за пять часов уничтожили еще 94 украинские беспилотника самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ, уточнив, что атаки были отражены с 9:00 до 14:00 мск.

По данным ведомства, беспилотные летательные аппараты ВСУ ликвидированы в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским, Ставропольским краями, Крымом и над акваторией Азовского моря.

В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили кровли двух частных домов в Крымске и одного дома в Приморско-Ахтарске, сообщил региональный оперштаб. В поселке Степной Славянского района фрагменты беспилотника упали на одной из улиц. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

В Невинномысске Ставропольского края в результате налета дронов ВСУ пострадали два сотрудника предприятий промзоны Невинномысска, проинформировал губернатор региона Владимир Владимиров. Один пострадавший получил медпомощь амбулаторно, другой госпитализирован в состоянии средней тяжести. В промзоне разрушений нет, инфраструктура города также не повреждена.

В Ставрополе упавший дрон зацепился за верхушки деревьев и разломился на несколько частей. Боевая часть упала на Успенское кладбище, остальные фрагменты – на территорию детсада, рассказал Владимиров. Дети и педагоги переведены в безопасное место. Саперы уже обезвредили боевую часть БПЛА, продолжаются мероприятия по устранению последствий инцидента.

Под Белгородом от удара беспилотника по автомобилю в селе Головино пострадал водитель, сообщил региональный оперштаб.

Напомним, в течение ночи над российскими регионами было сбито 273 беспилотника ВСУ. За два часа утром российские военные поразили еще 61 воздушную цель.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

