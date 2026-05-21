Еще почти 200 дронов ВСУ сбиты за восемь часов над Россией

Силы противоздушной обороны в течение утра четверга и первой половины дня уничтожили еще 196 беспилотников ВСУ самолетного типа над 12 российскими регионами и акваторией Каспийского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Воздушные атаки отражены в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе с 7:00 до 15:00 мск, уточнили в ведомстве.

В городе Унеча Брянской области при атаке дрона-камикадзе погибли два человека, еще один получил ранения, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук. Уточняется, что Удар пришелся по объекту транспортной инфраструктуры, погибли два сотрудника предприятия погибли, еще один пострадал. На месте атаки работают оперативные и экстренные службы.

Напомним, что в результате атаки украинских беспилотников на город Сызрань Самарской области погибли два человека. Жертвами налета БПЛА стали члены семьи участника СВО. Под ударом дронов оказались жилые дома и промышленные объекты. Возбуждено уголовное дело о теракте.

За ночь российские военные сбили 121 украинский беспилотник над девятью российскими регионами.

Москва, Наталья Петрова

