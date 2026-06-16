С утра вторника над Россией сбили еще 151 украинский БПЛА

Подразделения противоздушной обороны в течение утра и первой половины дня перехватили и уничтожили 151 беспилотник ВСУ самолетного типа над 17 регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, дроны сбили в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Ростовской, Липецкой, Ярославской, Владимирской, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Тульской, Калужской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Российские военные отражали воздушные атаки в период с 7:00 до 14:00 мск.

В Воронежской области с утра нейтрализовали еще шесть БПЛА над одним городским округом и тремя районами региона, уточнил губернатор Александр Гусев. По его данным, никто не пострадал. В результате ночной атаки поврежден инфраструктурный объект, добавил глава региона.

В Ростовской области в результате падения обломков БПЛА поврежден фасад дома в хуторе Курган в Азовском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Вражеские дроны, по его данным, также уничтожены в городе Батайске и Родионово-Несветайском районе.

Ранее стало известно, что в Подмосковье при налете дронов пострадали шесть человек.

За минувшую ночь силы ПВО сбили 172 беспилотника над 15 российскими регионами.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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