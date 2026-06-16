Москвичка ранена при атаке БПЛА на Ярославскую область

Жительница Москвы пострадала при налете украинских беспилотников на Ярославскую область, сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. К сожалению, в результате атаки в Некоузском округе пострадала жительница города Москвы», – написал он в «Максе».

Женщина госпитализирована, ей оказывается вся необходимая помощь, добавил Евраев.

В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что в первой половине дня над территорией России был сбит 151 БПЛА. В Московской области при атаке дронов пострадали шесть человек.

Ярославль, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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