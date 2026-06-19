25 БПЛА сбили на подлете к Москве за последний час

Силы противоздушной обороны уничтожили за последний час 25 украинских беспилотников, летевших на Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Дроны были сбиты в период с 12:06 до 13:13 мск. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на обслуживание рейсов, сообщила Росавиация. Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию.

Российские военные 18 июня отразили массированную атаку БПЛА на Москву. Вблизи столицы были перехвачены 194 вражеских дрона. Несколько беспилотников ударили по Московскому НПЗ. Возникший на заводе пожар потушили в тот же день. В Подмосковье при атаке БПЛА погиб ребенок, еще 17 человек, в том числе двое детей, пострадали.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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