ВСУ продолжают массированную атаку на Москву: сбито еще 11 БПЛА (ОБНОВЛЕНО)

Киевский режим продолжает массовую атаку беспилотниками на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении за последние 25 минут вблизи Москвы еще 11 БПЛА.

Судя по сообщениям градоначальника в «Максе», дроны были ликвидированы с 8:45 до 9:08 мск.

Аэропорты Внуково и Домодедово на фоне воздушной атаки с 8:25 принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Об этом сообщила Росавиация. Аэропорт Шереметьево вновь приостановил работу.

Ранее Собянин сообщал сбитии в ночь на 22 июня 59 БПЛА, летевших на Москву. Все четыре столичных аэропорта приостанавливали обслуживание рейсов во время атаки ВСУ.

Таким образом, с начала суток над Московским регионом уничтожены 70 вражеских дронов.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи силы ПВО сбили 301 БПЛА над 14 российскими регионами.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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