Над 14 регионами России за ночь сбили 301 БПЛА

Средства противоздушной обороны в течение ночи уничтожили 301 украинский беспилотник самолетного типа над 14 российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаку дронов отразили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областях, Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму. Кроме того, беспилотники ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей.

На подлете к Москве сбили 59 БПЛА, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Все четыре аэропорта столичного авиаузла приостанавливали работу. Сейчас авиагавани работают в штатном режиме.

В Воронежской области были поражены 18 вражеских дронов над шестью районами региона. По данным губернатор Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет.

В Калужской области перехватили пять БПЛА над территориями пяти муниципальных округов, уточнил глава региона Владислав Шапша. Там также обошлось без пострадавших и последствий на земле.

В Ростовской области, по данным властей региона, дроны сбили в городе Гуково и еще двух районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В небе над Смоленской областью уничтожены четыре БПЛА. «Пострадавших среди населения, повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет», – отчитался глава региона Василий Анохин в «Максе».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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