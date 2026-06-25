Число жертв ракетного удара ВСУ по Воронежу выросло до шести

До шести увеличилось число погибших в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж в понедельник, 22 июня. Последняя пропавшая без вести обнаружена под завалами без признаков жизни, проинформировал губернатор региона Александр Гусев. Ранее сообщалось о пяти жертвах. Поисковые работы на месте атаки завершены.

Глава региона уточнил, что при ударе вооруженных формирований киевского режима пострадали 62 человека, 21 пострадавший находится в больнице. «Остальным пострадавшим (в том числе двум несовершеннолетним) госпитализация не потребовалась», – написал Гусев в «Максе». После оказания необходимой помощи их направили на амбулаторное лечение.

Губернатор добавил, что начались выплаты компенсаций родственникам погибших. Также составляются списки тех, кто получил тяжелые ранения, им также окажут финансовую помощь.

22 июня над Воронежем было сбито несколько высокоскоростных воздушных целей, сообщал Гусев. В результате атаки, по данным властей, наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, на котором возник пожар. Также повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили 10 многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов. Кроме того, повреждены несколько десятков автомобилей.

В регионе объявили траур с 23 по 25 июня в связи с гибелью мирных жителей в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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