Над Россией за ночь сбили 320 вражеских дронов

За прошедшую ночь силы противоздушной обороны перехватили и уничтожили 320 украинских беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, вражеские дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе и Крыму.

В Подмосковье в результате атаки беспилотников в промзоне Новоселок в Чехове погибли пять человек, еще 10 получили ранения, уточнил губернатор Андрей Воробьев. Восемь пострадавших госпитализированы. Семеро пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший – в тяжелом состоянии. Ранее глава региона сообщал о шести пострадавших. В промзоне возникли несколько пожаров, наиболее крупный – на складе, где открытое горение уже ликвидировали. Кроме того, повреждены частный дом и автомобиль.

В Ленинградской области после атаки БПЛА вспыхнул пожар на складах Wildberries в Красном Бору Тосненского района. На месте создан оперативный штаб. Для тушения привлечены необходимые силы и средства Леноблпожспаса и МЧС, уточнил губернатор Александр Дрозденко. Глава региона сообщал об одном пострадавшем.

В Тверской области обломок БПЛА повредил стену складского комплекса Wildberries в поселке Эммаусс Калининского округа, сообщил губернатор Виталий Королев. Люди не пострадали. На месте работают экстренные службы.

В Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки ликвидировано около 40 беспилотников в 9 районах региона, уточнил глава региона Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Москва, Наталья Петрова