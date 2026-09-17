Пожары на НПЗ и промпредприятии, поврежденные дома: отбита атака 641 БПЛА на регионы России

Силы противоздушной обороны в течение минувшей ночи подавили и сбили 641 беспилотник ВСУ самолетного типа над 21 российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

Дроны уничтожили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом. Также БПЛА сбили над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

В Ярославле в результате налета БПЛА получил повреждения нефтеперерабатывающий завод. Начавшийся на НПЗ после атаки пожар уже потушили.

Кроме того, из-за падения обломков беспилотников пожар вспыхнул на одном из предприятий в Новороссийске, сообщил региональный оперштаб. Никто не пострадал, возгорание оперативно ликвидировали.

В Ростове-на-Дону после массированной атаки дронов повреждена трансформаторная подстанция, в результате без света остались четыре района города.

В Нижегородской области ночью и утром сбили 43 БПЛА, уточнил губернатор региона Глеб Никитин. Пострадавших нет, упавшими обломками повреждено остекление нескольких жилых домов. Также зафиксированы некритические повреждения объектов гражданской инфраструктуры. «Оценка последствий продолжается, на местах происшествий работают специалисты экстренных служб», – написал глава региона в «Максе». Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уточнил, что повреждены остекление нескольких домов, кровля двух зданий и несколько автомобилей. Жителям будет оказана помощь, заверил он.

Во Владимире при отражении утренней атаки БПЛА повреждены остекление многоквартирного жилого дома и припаркованные автомобили, проинформировал губернатор Александр Авдеев.

В Воронежской области нейтрализовали 23 беспилотников, уточнил глава региона Александр Гусев. «В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждено остекление и крыша частого дома, легковой автомобиль и повреждены окна ещё четырёх домов. В другом районе повреждено остекление легкового автомобиля, а в городском округе – стена частного дома», – написал он в «Максе». Люди не пострадали.

Москва, Наталья Петрова