СРОЧНО: В Турции тяжело ранили российского посла / Сообщается даже о его гибели

Публикации за 19.12.16

В Турции тяжело ранили посла России Андрея Карлова. Покушение на дипломата было совершено в Галерее современного искусства в Анкаре во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок». Источник РИА Новости сообщил о кончине 62-летнего Карлова в больнице. Официального подтверждения этой информации нет.

В галерею ворвался человек с огнестрельным оружием и выстрелил в Карлова, когда он выступал. При этом преступник кричал что-то вроде «Убирайтесь!». По сообщению РИА Новости, нападавшего ликвидировали на месте преступления. Помимо Карлова ранения получили еще несколько человек.

Карлов получил серьезное ранение и был срочно отправлен в больницу. На место покушения прибыл глава МВД Турции.

В галерее, где был ранен посол, еще некоторое время продолжалась стрельба. По сообщениям свидетелей, преступнику удалось проникнуть в галерею, представившись сотрудником полиции.

Президенту России Владимиру Путину доложили о нападении на российского посла, сообщает «Интерфакс». Сейчас президент планирует заслушать доклад МИД и руководителей спецслужб, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вашингтон осудил нападение на российского посла. Официальный представитель Госдепа Джон Кирби заявил: «Мы видели сообщения о том, что на российского посла в Турции было совершено нападение вооруженным человеком. Мы осуждаем этот акт насилия, вне зависимости от того, кто его совершил. Наши мысли и молитвы с ним и его семьей».

Анкара, Зоя Березина

Анкара. Другие новости 19.12.16

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