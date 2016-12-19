Добро пожаловать в Турцию: в Анкаре совершено нападение на российского посла

Публикации за 19.12.16

Посол России в Турции Андрей Карлов подвергся нападению в центре современного искусства в Анкаре: он получил серьезные ранения и будет доставлен в больницу, передает РБК со ссылкой на турецкие СМИ. Сообщается, что на Карлова напали, когда он произносил речь с трибуны в галерее.

Карлов госпитализирован в критическом состоянии. Телеканал NTV сообщает, что вместе с Карловым еще три человека получили ранения. Hurriyet пишет, что всего было слышно от 15 до 20 выстрелов в центре современного искусства.

По данным издания, сначала злоумышленник открыл стрельбу в зале центра современного искусства, затем он выстрелил Карлову в спину. По некоторой информации, неизвестные смогли проникнуть внутрь галереи, предъявив на входе удостоверения полицейских.

CNN Turk сообщает, что возле здания центра современного искусства ведется стрельба. Агентсво Anadolu передает, что спецслужбам удалось «нейтрализовать» напавшего на посла преступника.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила нападение на Андрея Карлова, передает «РИА Новости». Она сообщила, что посол будет отправлен в больницу с огнестрельным ранением. Российские власти находятся в контакте с турецкой стороной для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства доложили о нападении на российского посла. Он также отметил, что Путин планирует выслушать доклад МИДа и руководителей спецслужб.

Вашингтон уже осудил нападение на российского посла. Официальный представитель Госдепа Джон Кирби заявил: «Мы видели сообщения о том, что на российского посла в Турции было совершено нападение вооруженным человеком. Мы осуждаем этот акт насилия, вне зависимости от того, кто его совершил. Наши мысли и молитвы с ним и его семьей».

Анкара – Москва, Светлана Антонова

Анкара – Москва. Другие новости 19.12.16

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