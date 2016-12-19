Посол России в Турции Андрей Карлов умер в больнице / Москва расценивает убийство как теракт

Публикации за 19.12.16

Посол России в Турции Андрей Карлов скончался в больнице от ранений после покушения. Эту информацию подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова подчеркнула: Москва квалифицирует произошедшее как террористический акт. «Вопрос об убийстве посла РФ в Турции будет поставлен перед членами Совета безопасности ООН», – цитирует Лента.Ру заявление Захаровой.

Она назвала убийство Карлова жестоким и бесчеловечным. «В эти минуты мы получаем слова поддержки и крайнего неприятия этого жестокого и бесчеловечного убийства как от официальных лиц, так и от обычных граждан со всего мира», – сказала Захарова.

Покушение на 62-летнего Карлова было совершено сегодня в Галерее современного искусства в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». Когда Карлов заканчивал свою речь, в помещение ворвался вооруженный мужчина и выстрелил в посла со спины. Нападавший был оперативно ликвидирован турецкими силовиками. Сообщается, что были ранены еще несколько человек. На место происшествия прибыл глава МВД Турции.

По сообщениям свидетелей, преступнику удалось проникнуть в галерею, представившись сотрудником полиции.

Президенту России Владимиру Путину доложили о случившемся.

Вашингтон осудил нападение на российского посла. Официальный представитель Госдепа Джон Кирби заявил: «Мы видели сообщения о том, что на российского посла в Турции было совершено нападение вооруженным человеком. Мы осуждаем этот акт насилия, вне зависимости от того, кто его совершил. Наши мысли и молитвы с ним и его семьей».

Карлов был назначен на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Турции в июле 2013 года. До этого работал в консульском департаменте МИД России, с июля 2001 по декабрь 2006-го был послом в КНДР. На дипломатической службе находился с 1976 года.

Анкара, Зоя Березина

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