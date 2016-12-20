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Политика

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Публикации за 20.12.16

Украинские депутаты и СМИ бурно радуются убийству российского дипломата / В МИД РФ отказались комментировать реплики «бесноватых»

Украинские депутаты и СМИ бурно радуются убийству российского дипломата В МИД РФ отказались комментировать реплики «бесноватых»

Украинские политики и СМИ обрадовались убийству посла России в Турции Андрея Карлова. Депутат Верховной Рады Украины Владимир Парасюк на своей странице в Facebook назвал героем убийцу посла. «Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры, ради идеи, ради правды, тогда можно с уверенностью сказать – герой!» – написал Парасюк. Свыше 200 пользователей соцсети отметили пост Парасюка как неприемлемый, однако запись удалена не была. Десятки людей оставили гневные комментарии, зачастую нецензурного содержания. Парасюк с гордостью выложил их на своей странице, сделав скриншот и пообещав забанить недовольных его постом.

Другой народный избранник, Евгений Рыбчинский, заявил, что отношение к убийству Карлова на Украине простое и понятное: «Враг нашего врага – наш друг!». Заодно Рыбчинский заявил: «Турецкий камикадзе своим выстрелом дал старт совсем новым геополитическим процессам». Депутат Киевского горсовета Александр Аронец полагает, что под прицелом «мстителей» окажутся все граждане России. Бурно радовалась и печально известная депутат «Свободы» Ирина Фарион. Она назвала день убийства Карлова «прекрасным», выругавшись в Facebook в адрес дипломата и также окрестив «героем» его убийцу: «Как прекрасно завершился день! На одно падло меньше. Взошла еще одна звезда Героя. Спасибо».

Украинские СМИ не отстают от депутатов. «Он представлял террористический режим, и горе миллионов украинцев не цепляло его за сердце, убитые и посаженные представители коренного народа, очевидно, не приходили к нему в ночных кошмарах. Сирийские дети и женщины в развалинах тоже не заставили дипломата вовремя задуматься о душе и подать в отставку, отказавшись, наконец, служить преступному режиму. Важнее было оставаться «в обойме», жить на полном пансионе в Турции и поглощать санкционные для родины продукты» – объявили журналисты портала .

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования жертвам теракта в Берлине, но проигнорировал убийство российского посла в Анкаре.

В российском МИД отказались реагировать на выступления украинцев. «Меня просят прокомментировать заявления официальных лиц, общественных деятелей, развернувших в ряде стран информационную кампанию с выражением поддержки убийце российского посла. Я не буду это комментировать. Бесноватые не моя епархия» – приводит комментарий официального представителя МИД РФ .

19 декабря посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре во время выступления на открытии выставки «Россия глазами турок». Убийцей стал полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, одетый в гражданский костюм. Он выпустил в спину дипломату 11 пуль, смертельно ранив Карлова и задев еще троих участников мероприятия. Аттынташ был ликвидирован своими коллегами. Спецслужбы Турции арестовали родственников убийцы и сейчас ищут его сообщников. Расследование убийства ведется совместно российскими и турецкими правоохранителями – об этом договорились в телефонном разговоре президенты двух стран. Сегодня следственная группа из 18 сотрудников Следственного комитета, МИД РФ, ФСБ и других ведомств вылетела в Турцию, сообщает «Интерфакс».

Карлов был убит накануне переговоров по Сирии, которые должны были вести министры иностранных дел Ирана, России и Турции.

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 20.12.16

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