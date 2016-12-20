За 10 лет за рубежом погибли восемь российских дипломатов / На сотрудников дипмиссий МИД РФ нападают почти ежегодно

Публикации за 20.12.16

Дипломатическая работа в странах «третьего мира» часто бывает сопряжена с риском для жизни. Погибший в Турции посол РФ Андрей Карлов стал восьмым российским дипломатом, убитым за последние 10 лет. Сотрудников МИДа берут в заложники, на них нападают грабители, они становятся жертвами политических провокаций, а порой и имущественных споров.

Одно из наиболее известных нападений на российских дипломатов в новейшей истории было совершено в Ираке в 2003 году, во время «Второй войны в Заливе». Во время эвакуации из Ирака в Сирию под Фаллуджей колонна российской дипмиссии попала под огонь американской бронетехники. Были ранены пятеро дипломатов, включая самого посла. Самые тяжелые ранения получил водитель автомобиля Титоренко Владимир Архипов. Его пришлось оставить в госпитале в Фаллудже. Позднее Титоренко, выздоровев после ранения в руку, вернулся за ним из Сирии.

Титоренко утверждал, что американские солдаты намеренно открыли огонь по дипломатам. Посол отмечал, что по пути из Багдада к сирийской границе колонну несколько раз останавливали и пытались досмотреть. По разным неподтвержденным версиям, российские дипломаты вывозили из Багдада архивы правительства Саддама Хуссейна.

В 2006 году Объединенное командование США попыталось оправдать нападение на российских дипломатов тем, что якобы российский агент в штабе Центрального командования США в Дохе (Катар) передавал посольству РФ в Ираке разведданные о планах американского командования, после чего Титоренко передавал эту информацию иракцам.

Через 8 лет после нападения в Ираке на посла Титоренко напали в Катаре. В 2011 году в аэропорту Дохи таможенники хотели заставить посла предъявить для досмотра дипломатическую почту. Катарские полицейские и представители службы безопасности аэропорта попытались отобрать дипломатическую корреспонденцию силой, но почту удалось отстоять. В результате Титоренко получил повреждение глаза. Дипломат перенес три операции по ликвидации разрыва и отслоения сетчатки глаза. Пострадали и два других сотрудника российского посольства. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о решении МИДа понизить уровень отношений с Катаром. Это нападение связывалось с международными интригами вокруг начала гражданской войны в Сирии.

В марте 2005 года в столице Швеции Стокгольме местные левые и мигранты из организации «Мировая интифада», протестующие против войны в Чечне, сожгли автомобиль главы российской дипмиссии в этой стране. Из посольских работников никто не пострадал.

2006 год был омрачен гибелью пятерых российских дипломатов в Ираке. В районе Эль-Мансур боевики напали на автомобиль с дипломатами. Внедорожник Chevrolet Tahoe с дипномерами не доехал до посольства примерно 400 метров, когда на перекрестке ему преградили путь легковая машина и микроавтобус. Боевики открыли по россиянам огонь. Сотрудник МИДа Виталий Титов был тяжело ранен. Боевики выбросили его на дорогу, и он умер на руках охранников посольства до появления медиков. Остальные пассажиры внедорожника были похищены боевиками. В руках террористов оказались третий секретарь посольства Федор Зайцев и сотрудники дипмиссии Ринат Аглиулин, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев. Всех их затем казнили.

В том же году в Кении грабители напали на автомобиль, в котором ехал посол РФ Валерий Егошкин. В 50 километрах от Найроби на дорогу перед его машиной выскочил негритенок и посол остановился, чтобы его не задавить. Это оказалась ловушка: из зарослей на машину бросились бандиты с мачете. Дипломат получил ранения, но выжил, грабители были задержаны.

Осенью 2006 года четверо российских дипломатов были избиты у кафе в столице Македонии Скопье. Все они получили тяжелые травмы, нападавших не нашли.

В 2007 году в Бурунди местные военнослужащие расстреляли российского посла Владимира Рашитко. Официальные власти этой страны оправдывались тем, что автомобиль с дипломатическими номерами, проехал без остановки несколько КПП, после чего на очередном армейском блокпосту по нему сразу открыли огонь.

В 2011 году в афганском городе Мазари-Шариф российский дипломат Павел Ершов был ранен по время нападения талибов на миссию ООН.

В 2013 году вице-консул России Дмитрий Виршенев с супругой были расстреляны в столице Абхазии Сухуме. Когда супруги выезжали из гаража, неизвестный подошел к водительской двери и открыл огонь из пистолета через приоткрытое окно. Дипломат был убит, его супруга тяжело ранена. Преступление было совершено в день пятилетия установления дипломатических отношений между Россией и Абхазией. Дипломат работал первым секретарем посольства РФ в этой республике. Как ранее отмечал «Новый День», Вишернев, помимо своей основной деятельности, занимался урегулированием вопросов, связанных с недвижимостью, приобретенной в Абхазии гражданами РФ.

Накануне, 19 декабря 2016 года, посол России в Турции Андрей Карлов был убит в Анкаре. Полицейский в штатском костюме застрелил Карлова во время визита дипломата в Галерею современного искусства на выставку «Россия глазами турок».

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 20.12.16

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