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Политика

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Публикации за 20.12.16

За 10 лет за рубежом погибли восемь российских дипломатов / На сотрудников дипмиссий МИД РФ нападают почти ежегодно
Турецкий полицейский в штатском над телом убитого им российского посла Андрея Карлова. Фото Burhan Ozbilici

За 10 лет за рубежом погибли восемь российских дипломатов На сотрудников дипмиссий МИД РФ нападают почти ежегодно

Дипломатическая работа в странах «третьего мира» часто бывает сопряжена с риском для жизни. Погибший в Турции посол РФ Андрей Карлов стал восьмым российским дипломатом, убитым за последние 10 лет. Сотрудников МИДа берут в заложники, на них нападают грабители, они становятся жертвами политических провокаций, а порой и имущественных споров.

Одно из наиболее известных нападений на российских дипломатов в новейшей истории было совершено в Ираке в 2003 году, во время «Второй войны в Заливе». Во время эвакуации из Ирака в Сирию под Фаллуджей колонна российской дипмиссии попала под огонь американской бронетехники. Были ранены пятеро дипломатов, включая самого посла. Самые тяжелые ранения получил водитель автомобиля Титоренко Владимир Архипов. Его пришлось оставить в госпитале в Фаллудже. Позднее Титоренко, выздоровев после ранения в руку, вернулся за ним из Сирии.

Титоренко утверждал, что американские солдаты намеренно открыли огонь по дипломатам. Посол отмечал, что по пути из Багдада к сирийской границе колонну несколько раз останавливали и пытались досмотреть. По разным неподтвержденным версиям, российские дипломаты вывозили из Багдада архивы правительства Саддама Хуссейна.

В 2006 году Объединенное командование США попыталось оправдать нападение на российских дипломатов тем, что якобы российский агент в штабе Центрального командования США в Дохе (Катар) передавал посольству РФ в Ираке разведданные о планах американского командования, после чего Титоренко передавал эту информацию иракцам.

Через 8 лет после нападения в Ираке на посла Титоренко напали в Катаре. В 2011 году в аэропорту Дохи таможенники хотели заставить посла предъявить для досмотра дипломатическую почту. Катарские полицейские и представители службы безопасности аэропорта попытались отобрать дипломатическую корреспонденцию силой, но почту удалось отстоять. В результате Титоренко получил повреждение глаза. Дипломат перенес три операции по ликвидации разрыва и отслоения сетчатки глаза. Пострадали и два других сотрудника российского посольства. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о решении МИДа понизить уровень отношений с Катаром. Это нападение связывалось с международными интригами вокруг начала гражданской войны в Сирии.

В марте 2005 года в столице Швеции Стокгольме местные левые и мигранты из организации «Мировая интифада», протестующие против войны в Чечне, сожгли автомобиль главы российской дипмиссии в этой стране. Из посольских работников никто не пострадал.

2006 год был омрачен гибелью пятерых российских дипломатов в Ираке. В районе Эль-Мансур боевики напали на автомобиль с дипломатами. Внедорожник Chevrolet Tahoe с дипномерами не доехал до посольства примерно 400 метров, когда на перекрестке ему преградили путь легковая машина и микроавтобус. Боевики открыли по россиянам огонь. Сотрудник МИДа Виталий Титов был тяжело ранен. Боевики выбросили его на дорогу, и он умер на руках охранников посольства до появления медиков. Остальные пассажиры внедорожника были похищены боевиками. В руках террористов оказались третий секретарь посольства Федор Зайцев и сотрудники дипмиссии Ринат Аглиулин, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев. Всех их затем казнили.

В том же году в Кении грабители напали на автомобиль, в котором ехал посол РФ Валерий Егошкин. В 50 километрах от Найроби на дорогу перед его машиной выскочил негритенок и посол остановился, чтобы его не задавить. Это оказалась ловушка: из зарослей на машину бросились бандиты с мачете. Дипломат получил ранения, но выжил, грабители были задержаны.

Осенью 2006 года четверо российских дипломатов были избиты у кафе в столице Македонии Скопье. Все они получили тяжелые травмы, нападавших не нашли.

В 2007 году в Бурунди местные военнослужащие расстреляли российского посла Владимира Рашитко. Официальные власти этой страны оправдывались тем, что автомобиль с дипломатическими номерами, проехал без остановки несколько КПП, после чего на очередном армейском блокпосту по нему сразу открыли огонь.

В 2011 году в афганском городе Мазари-Шариф российский дипломат Павел Ершов был ранен по время нападения талибов на миссию ООН.

В 2013 году вице-консул России Дмитрий Виршенев с супругой были расстреляны в столице Абхазии Сухуме. Когда супруги выезжали из гаража, неизвестный подошел к водительской двери и открыл огонь из пистолета через приоткрытое окно. Дипломат был убит, его супруга тяжело ранена. Преступление было совершено в день пятилетия установления дипломатических отношений между Россией и Абхазией. Дипломат работал первым секретарем посольства РФ в этой республике. Как ранее отмечал «Новый День», , приобретенной в Абхазии гражданами РФ.

Накануне, 19 декабря 2016 года, посол России в Турции . Полицейский в штатском костюме застрелил Карлова во время визита дипломата в Галерею современного искусства на выставку «Россия глазами турок».

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 20.12.16

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