Лавров рассказал о целях убийц российского посла в Турции

Публикации за 20.12.16

Целью убийц посла России в Турции Андрея Карлова было подорвать нормализацию отношений между Москвой и Анкарой и сорвать борьбу с терроризмом в Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, к такому мнению пришли президент Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора. Эрдоган позвонил Путину почти сразу после убийства посла.

Как подчеркнул Лавров, в МИД РФ также убеждены, что подрыв нормализации отношений России и Турции нужен «задумавшим это деяние» для того, чтобы «не допустить эффективной борьбы с терроризмом в Сирии». «Эта цель с негодными средствами. Она не пройдет», – подчеркнул Лавров.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что убитый в Анкаре посол России общался с оппозиционными силами Сирии, помогая им налаживать контакты между собой. «Это придает этой трагедии совершенно иное измерение», – отметила Захарова.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это была атака не на посла России, а на турецкий народ. Он, как и президент РФ Владимир Путин, считает случившееся провокацией, цель которой – ухудшить российско-турецкие отношения. Однако в телефонном разговоре с Путиным, подчеркнул Эрдоган, оба лидера договорились еще больше солидаризоваться, в том числе укрепить сотрудничество по Сирии.

Убийца Карлова разрядил в дипломата весь магазин и во время выстрелов кричал «Аллах акбар!». Об этом сообщил посол Киргизии в Турции Ибрагим Жунусов, который был очевидцем убийства. Как пишут киргизские СМИ, Жунусов рассказал, что выстрелы раздались, как только Карлов начал выступать на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». По словам Жунусова, убийца был позади выступавших, а на лацкане его пиджака был специальный значок, «поэтому мы подумали, что он из охраны».

Когда Карлов упал, убийца принялся кричать, что нельзя забывать Алеппо и Сирию, что все, кто участвовал в подавлении «наших братьев» в Сирии, за это заплатят, что «вы не будете в безопасности», и что только смерть заставит его покинуть это место. Он был убит здесь же.

Убийцей оказался 22-летний Мевлют Мерт Альтинташ, который закончил полицейскую школу и отслужил в полиции два с половиной года. Его родственники уже задержаны, сообщают турецкие СМИ.

Следственный комитет России по факту убийства российского дипломата возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 361 УК РФ (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку). Сегодня в Турцию вылетела оперативно-следственная группа в составе 18 сотрудников спецслужб, СКР и МИДа для расследования убийства Андрея Карлова, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова сообщила, что тело убитого посла доставят в Россию уже сегодня. По ее словам, в аэропорту Анкары состоится траурная церемония, в которой примет участие высшее руководство Турции. После этого останки Андрея Карлова в сопровождении родственников, врача посольства и психологов МЧС вывезут на родину.

Москва, Зоя Березина

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