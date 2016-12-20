«Газпром» теряет крупнейший актив в Турции / Новый газовый спор с Турцией выглядит неизбежным

Публикации за 20.12.16

«Газпром» рискует потерять крупнейший актив в Турции в связи с тем, что власти страны в начале декабря по подозрениям в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена (признана в Турции террористической) де-факто национализировали Akfel Holding, который является крупнейшим частным импортером газа в стране, пишет «Коммерсантъ». Владельцы долей в данной компании – «Газпром» и Газпромбанк. По данным издания, попытки газового гиганта установить диалог с властями Турции пока не увенчались успехом, хотя именно сейчас должны идти переговоры о цене поставок газа частным импортерам в 2017 году. В итоге, по мнению наблюдателей, новый газовый спор с Турцией выглядит почти неизбежным.

По данным газеты, 2 декабря власти страны сменили совет директоров Akfel Holding и ввели в него представителей Фонда страхования вкладов (TMSF), а также консультантов. Это произошло в рамках исполнения чрезвычайного декрета N674, который Анкара приняла после июльской попытки госпереворота. Источники, близкие к акционерам Akfel, рассказали, что TMSF неформально сообщил, что «выполняет функции акционеров».

«У нас просто забрали самого эффективного и прибыльного продавца российского газа в Турции», – заявил собеседник издания, близкий к «Газпрому». Отметим, что Akfel Holding является крупнейшим частным импортером российского газа в Турцию. В данный холдинг входят три компании: Аkfel Gas (имеет действующий контракт с «Газпромом» на 2,25 миллиарда кубометров газа в год), Avrasia (соглашение на полмиллиарда кубометров) и Enerco (на 2,5 миллиарда «кубов»).

Помимо того, что «Газпром» владеет миноритарным пакетом в Akfel Holding, в 2014 году российская компания получила опцион на покупку 50% в Akfel Gas, но сделку не могут закрыть из-за позиции турецкого регулятора, который до сих пор не дал свое одобрение. В целом на компании группы Akfel приходится 55% в портфеле поставок «Газпрома» частным турецким импортерам и примерно 20% от всего транзита российского газа в Турцию.

О том, что власти Турции взяли под контроль и сменили совет директоров Akfel Holding, сообщал ICIS Heren 6 декабря, но тогда статус российских инвестиций был неясен. Теперь, по словам источников газеты, близких к акционерам Akfel, турецкий Фонд страхования вкладов (TMSF) неформально сообщил им, что «выполняет функции акционеров». В «Газпроме» и Akfel отказались от комментариев, TMSF не ответил на запрос издания.

Насколько жесткую позицию займет монополия, пока неясно, поскольку ей нужны рабочие отношения с турецкими властями для реализации крайне политически важного проекта «Турецкий поток». Источники издания полагают, что «пучок турецких газовых проблем» будет окончательно взаимоувязан и политизирован. Эксперты указывают, что глава турецкого Минэнерго Берат Албайрак, зять президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, был предметно осведомлен о ситуации с Akfel. Подобная ситуация, учитывая убийство посла России в Турции, потребует и от российской стороны принятия не только коммерческих, но и политических решений.

Анкара – Москва, Иван Гридин

Анкара – Москва. Другие новости 20.12.16

На дороге в Аять нашли картельный сговор. / Срочно! Барда Новикова вызывают в ГСУ, чтобы предъявить ему обвинение. / Обама готовит «гадость» для Трампа. Речь идет о запрете на шельфовое бурение. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»