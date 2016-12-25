Правительство Турции утвердило соглашение по «Турецкому потоку»

Публикации за 25.12.16

Правительство Турции утвердило российско-турецкое межправительственное соглашение по проекту газопровода «Турецкий поток», текст решения опубликован в официальном издании кабмина Турции Resmi Gazete.

Напомним, Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток» 10 октября. Согласно документу, предполагается строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая – для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны. При этом строительство второй нитки будет зависеть от заинтересованности Европы в российском газе и получении от нее гарантий в этом.

Как писал «Новый День», в начале декабря президент Турции Тайип Эрдоган подписал ранее принятый турецким парламентом закон о ратификации соглашения с РФ по проекту строительства «Турецкого потока».

Анкара – Москва, Иван Гридин

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