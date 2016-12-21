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Туризм

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Публикации за 21.12.16

Отмену виз с Турцией отложили на неопределенный срок / Анкара не может обеспечить безопасность

Отмену виз с Турцией отложили на неопределенный срок Анкара не может обеспечить безопасность

Российские власти приостановят переговоры об отмене визового режима для турецких граждан. Убийство посла РФ Андрея Карлова показало, что турецкие правоохранители не в состоянии выполнить требования по обеспечению безопасности, чтобы не допустить проникновения террористов на территорию России. Анкара это понимает, но надеется на укрепление двусторонних отношений.

О том, что не стоит торопиться с введением безвиза с Турцией, российских посол заявлял еще несколько месяцев назад. Теперь этот вопрос и вовсе будет заморожен на неопределенный срок, пишут «Известия» со ссылкой на источник в российских внешнеполитических кругах.

Напомним, 19 декабря в Анкаре экс-сотрудником турецкой полиции во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» был убит Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Турции Андрей Карлов. Министерство иностранных дел России квалифицирует нападение как террористический акт и ожидает от турецких властей принятия максимально эффективных мер по обеспечению безопасности российских граждан.

Российские службы вновь напомнили туристам о рекомендациях безопасности. В частности МИД призвал россиян, намеревающихся отправиться на отдых в Турцию, взвесить все возможные риски перед поездкой. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов пояснил: «Каждый человек, который отправляется в Турцию, должен серьезно подумать прежде, чем это делать, потому что там теракты почти ежедневно». По его словам, мир меняется, и если раньше каждый теракт был трагедией, за которой следовали месяцы обсуждений, то сейчас «в день может произойти несколько терактов». «Это становится обыденностью. Вот в чем самое страшное», – подчеркнул замминистра.

Кроме того, Федеральное агентство по туризму РФ обратилось к туроператорам, реализующим путевки в Турцию, с просьбой информировать своих клиентов о ситуации в этой стране и имеющихся рисках. В то же время Ростуризм обратился к российским отпускникам с рекомендацией «взвешенно подходить к планированию своих турпоездок, к выбору мест отдыха и уделять приоритетное внимание вопросам безопасности».

В свою очередь турецкие власти с пониманием отнеслись к тому, что переговоры по отмене виз с Россией приостановятся, но выразили надежду на продолжение сотрудничества и укрепление связей. По словам экспертов, визовый режим препятствует двусторонней торговле. Однако в большей степени это средство дипломатического воздействия на Запад, поскольку ЕС создает помехи установлению безвизового режима между Европой и Турцией, и Анкара показывает, что готова взаимодействовать с другими странами.

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