Отмену виз с Турцией отложили на неопределенный срок / Анкара не может обеспечить безопасность

Публикации за 21.12.16

Российские власти приостановят переговоры об отмене визового режима для турецких граждан. Убийство посла РФ Андрея Карлова показало, что турецкие правоохранители не в состоянии выполнить требования по обеспечению безопасности, чтобы не допустить проникновения террористов на территорию России. Анкара это понимает, но надеется на укрепление двусторонних отношений.

О том, что не стоит торопиться с введением безвиза с Турцией, российских посол заявлял еще несколько месяцев назад. Теперь этот вопрос и вовсе будет заморожен на неопределенный срок, пишут «Известия» со ссылкой на источник в российских внешнеполитических кругах.

Напомним, 19 декабря в Анкаре экс-сотрудником турецкой полиции во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» был убит Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Турции Андрей Карлов. Министерство иностранных дел России квалифицирует нападение как террористический акт и ожидает от турецких властей принятия максимально эффективных мер по обеспечению безопасности российских граждан.

Российские службы вновь напомнили туристам о рекомендациях безопасности. В частности МИД призвал россиян, намеревающихся отправиться на отдых в Турцию, взвесить все возможные риски перед поездкой. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов пояснил: «Каждый человек, который отправляется в Турцию, должен серьезно подумать прежде, чем это делать, потому что там теракты почти ежедневно». По его словам, мир меняется, и если раньше каждый теракт был трагедией, за которой следовали месяцы обсуждений, то сейчас «в день может произойти несколько терактов». «Это становится обыденностью. Вот в чем самое страшное», – подчеркнул замминистра.

Кроме того, Федеральное агентство по туризму РФ обратилось к туроператорам, реализующим путевки в Турцию, с просьбой информировать своих клиентов о ситуации в этой стране и имеющихся рисках. В то же время Ростуризм обратился к российским отпускникам с рекомендацией «взвешенно подходить к планированию своих турпоездок, к выбору мест отдыха и уделять приоритетное внимание вопросам безопасности».

В свою очередь турецкие власти с пониманием отнеслись к тому, что переговоры по отмене виз с Россией приостановятся, но выразили надежду на продолжение сотрудничества и укрепление связей. По словам экспертов, визовый режим препятствует двусторонней торговле. Однако в большей степени это средство дипломатического воздействия на Запад, поскольку ЕС создает помехи установлению безвизового режима между Европой и Турцией, и Анкара показывает, что готова взаимодействовать с другими странами.

Анкара – Москва, Зоя Осколкова

Анкара – Москва. Другие новости 20.12.16

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