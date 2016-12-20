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Публикации за 20.12.16

Ростуризм призвал турфирмы предупреждать об опасности отдыха в Турции

Ростуризм призвал турфирмы предупреждать об опасности отдыха в Турции

Федеральное агентство по туризму РФ призывает туроператоров, реализующих путевки в Турцию, информировать своих клиентов о ситуации в этой стране и имеющихся рисках. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в официальном сообщении ведомства.

В то же время Ростуризм обратился к российским отпускникам с рекомендацией «взвешенно подходить к планированию своих турпоездок, к выбору мест отдыха и уделять приоритетное внимание вопросам безопасности».

Ведомство также напомнило о словах замглавы МИД России Олега Сыромолотова, который призвал российских граждан учитывать все возможные риски, с которыми они могут столкнуться в Турции, в первую очередь – участившиеся террористические акты.

Напомним, накануне в Анкаре был убит Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Турции Андрей Карлов. Министерство иностранных дел РФ квалифицирует нападение как террористический акт, намерено вынести вопрос об убийстве на Совете Безопасности ООН и ожидает от турецких властей принятия максимально эффективных мер по обеспечению безопасности российских граждан.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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