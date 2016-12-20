МИД России советует сильно подумать, прежде чем ехать в Турцию

Публикации за 20.12.16

Министерство иностранных дел РФ призывает россиян, намеревающихся отправиться на отдых в Турцию, взвесить все возможные риски перед поездкой. Рекомендация прозвучала после совершенного накануне в Анкаре убийства российского посла Андрея Карлова.

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью «Интерфаксу» пояснил: «Каждый человек, который отправляется в Турцию, должен серьезно подумать прежде, чем это делать, потому что там теракты почти ежедневно». По его словам, мир меняется, и если раньше каждый теракт был трагедией, за которой следовали месяцы обсуждений, то сейчас «в день может произойти несколько терактов». «Это становится обыденностью. Вот в чем самое страшное», – подчеркнул замминистра.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что убийство посла не приведет к запрету российским туристам посещать Турцию. По его словам, скорее всего, Москва потребует объяснений турецкой стороны, «но решения по туристам принято не будет». Как сообщает РИА Новости, Рязанский отметил, что необходимо лишь рекомендовать российским туристам в Турции предпринимать самостоятельные меры предосторожности. В частности, не посещать места массового скопления людей.

Такие же рекомендации выдал и Ростуризм на своем сайте: «Просим российских туристов, находящихся на территории Турции, проявлять осторожность, избегать мест массового скопления людей, без необходимости не покидать мест проживания».

По предварительной оценке аналитиков АТОР, на курортах Турции находится сейчас около 10 тыс. человек. «По данным на вечер понедельника, 19 ноября, не поступало тревожных звонков от российских туристов, а также требований досрочно вернуться на родину», – сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Напомним, вечером 19 декабря в Анкаре был застрелен посол России в Турции 62-летний Андрей Карлов. Он участвовал в церемонии открытия фотовыставки, когда на него напал один из находившихся в культурном центре мужчин, выкрикивая «Аллах акбар!» и «нельзя забывать Алеппо и Сирию». В России убийство посла расценивают как теракт. Убийца был застрелен на месте. МВД Турции выяснило, что это 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 20.12.16

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