Сенсация: «Титаник» погиб не из-за айсберга / Британский журналист утверждает, что нашел истинную причину крушения

Публикации за 04.01.17

30-летнее расследование, которое проводил журналист Шенан Молони, показало, что причиной крушения «Титаника» был вовсе не айсберг. Легендарное судно погубил пожар, который скрыли по приказу владельцев корабля.

Результаты расследования Молони опубликовала газета Independent. Как пишет Лента.Ру, Молони 30 лет изучал фотографии, сделанные перед отплытием «Титаника» инженерами-электриками в судоверфи Белфаста. По словам Молони, он обнаружил на снимках возле того места, которым пароход врезался в айсберг, черные следы длиной примерно девять метров. Это может говорить о повреждении, которое имелось у «Титаника» еще до того, как он ушел в плавание, утверждает журналист.

Эксперты, опрошенные изданием, подтвердили: причиной возникновения данных черных полос может быть возгорание в одном из хранилищ топлива возле бойлерной. То есть несколько недель на судне мог продолжаться пожар, который, по мнению Молони, скрывал от пассажиров по приказу владельцев судна.

Команда старалась потушить пламя, но усилий 12 человек оказалось недостаточно. От огня обшивка парохода сильно нагрелась и стала слишком хрупкой. В итоге при столкновении с айсбергом в корпусе образовалась пробоина, судно погибло. Молони делает вывод: гибель «Титаника» вызвана не айсбергом, а в большей степени пожаром и преступной халатностью.

Британский пароход «Титаник» затонул в апреле 1912 года во время своего первого рейса в результате столкновения с айсбергом. На борту судна находились свыше двух тысяч человек, большинство из них погибли.

В начале декабря стало известно, что китайская компания Seven Star Energy Investment Group начала строить копию «Титаника» – в натуральную величину. Новый «Титаник» станет аттракционом. Проект планируется завершить к концу 2017 года.

Великобритания, Полина Николаева

Великобритания. Другие новости 04.01.17

В Турции установили личность напавшего на ночной клуб в Стамбуле террориста. / В Европу под видом беженцев проникли 400 террористов. Под прицелом Косово. / Победа любой ценой: кандидат в президенты Франции заявил о законном присоединении Крыма к России. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»