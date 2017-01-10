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Публикации за 10.01.17

Жеребенок с резиновой уткой-пищалкой покорил интернет (ВИДЕО)

Жеребенок с резиновой уткой-пищалкой покорил интернет (ВИДЕО)

В Сети – очередной четвероногий герой, это годовалый жеребенок по имени Круза. Видеоролик того, как Круза играет с желтой резиновой уткой-пищалкой, опубликованный на YouTube хозяйкой жеребенка, набрал почти полмиллиона просмотров и сотни комментариев.

Хозяйка жеребенка – жительница Австралии Дебби Барбер. По ее словам, Круза родился больным, но сейчас полностью вылечился и начал вести нормальную лошадиную жизнь. Барбер и ранее публиковала в Сети видео из жизни питомца, но именно ужасно смешной ролик с уткой покорил зрителей.

Мельбурн, Зоя Березина

Мельбурн. Другие новости 10.01.17

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