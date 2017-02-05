Мэр Лондона предупредил об опасности терактов в городе / И пожаловался на сокращение финансирования полиции

Публикации за 05.02.17

Мэр столицы Великобритании Садик Хан заявил о высокой вероятности теракта в Лондоне и пожаловался на сокращение финансирования полиции. Такой шаг, по его мнению, снизит безопасность в городе.

«Если правительство меняет формулу финансирования полиции, если оно не в состоянии финансировать Лондон в качестве столицы, я думаю, что сохранять безопасность в городе будет все труднее», – сказал Хан.

В связи с этим мэр не исключил, что террористы, которые ранее совершили атаки в Париже, Берлине и Стамбуле, могут выбрать в качестве мишени другой крупный город, например, Лондон, передает «Мир24». Угроза организованных террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ), запрещенной в России и ряде других стран, терактов в Великобритании в прошлом году выросла, отметил он.

Кроме того Хан раскритиковал политику президента США Дональда Трампа в отношении мусульман. По его словам, меры Трампа приведут к тому, что молодежь будет охотнее вставать под знамена ИГ.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 05.02.17

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