Стало известно, почему Минобороны РФ не реагирует на израильские удары по Сирии / Секретное соглашение позволяет замалчивать даже униточжение комплексов С-300

Публикации за 06.02.17

Французское издание о разведке объяснило, почему Россия никак не реагирует на удары ВВС Израиля по объектам в Сирии, а министерству обороны удается умолчать даже об уничтожении комплексов ПВО С-300. По данным бюллетеня «Intelligence online», Между Москвой и Тель-Авивом существует секретное соглашение на высшем уровне, которое гарантирует отсутствие конфликтов между израильскими и российскими вооруженными силами в регионе. Это позволяет Израилю не обращать внимания на иногда пересекающие границу страны российские самолеты, а российскому контингенту не реагировать на атаки против подопечных из Сирии, Ирана и Ливана.

Блог bmpd Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) приводит публикацию «Intelligence online», к которой объясняется удивительное молчание Минобороны РФ по поводу все более частых ударов израильских ВВС по объектам в Сирии.

«В последние месяцы ВВС Израиля существенно нарастили число своих ударов по сирийской территории, в основном для прерывания линий снабжения движения «Хезболла» современным оружием. Израиль никогда официально ни подтверждал, ни опровергал эти удары. Напротив, молчание российской стороны по данному вопросу просто звенящее. Министерство обороны России, которое имеет привычку весьма оперативно поносить западные полеты в Сирии, как воды в рот набрало относительно израильских действий» – говорится в материале французов.

В статье «Les dessous de l'accord secret dans le ciel syrien» рассказывается говорится о существовании секретного соглашения, заключенного год назад на высшем уровне между Москвой и Тель-Авивом. Оно предназначено для снижения конфликтности – чтобы российские и израильские ВВС могли не пересекаться в небе над Сирией, а ПВО не реагировали на появление самолетов этих стран.

По данным французского издания, соглашение было выработано в марте 2016 года. Со стороны Израиля переговоры вели президент Реувен Ривлин, премьер-министр Беньямин Нетаньяху и начальник генерального штаба ВВС Амир Эшель. С российской стороны – президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Израиль получил нейтралитет России и возможность без конфликтов с российскими ПВО и ВВС наносить удары по объектам ливанской «Хезболлы», иранских формирований и, как показало развитие событий, по сирийским правительственным войскам. Взамен Москва получила строгий израильский нейтралитет в ходе конфликта между Дамаском и сирийскими боевиками. Примерами соблюдения последней части соглашения могут быть несколько случайных появлений российских самолетов над Голанскими высотами в 2015-2016 годах, которые израильские ПВО, ВВС и политики вежливо проигнорировали.

Последней крупной атакой ВВС Израиля на сирийские объекты стал ракетный удар, нанесенный 13 января по авиабазе Меззе, которая находится в 5 км от президентского дворца на юго-западе Дамаска.

Об этом эпизоде, в отличие от многих прочих, сообщали многие российские СМИ. В основном, на основании заявления командования Вооруженных сил САР, переданного государственным телевидением Сирии. Но в публикациях умалчивалось об одном существенном факте: на авиабазе были размещены поставленные Россией комплексы ПВО С-300 и «Панцирь». Комплексы были поставлены из РФ буквально за несколько месяцев до этого. Арабские СМИ по такому случаю выходили с заголовками «Шок в Иране и Сирии после уничтожения Израилем ракет С-300». В Минобороны РФ не стали комментировать или хоть как-то упоминать этот эпизод. За месяц до того, 7 декабря 2016 года израильские ВВС также нанесли удар по военному аэродрому Мезза. реакция на это также прозвучала только от сирийского командования, обвинившего Тель-Авив в пособничестве суннитским террористическим группировкам.

В мае 2016 года израильские ВВС уничтожили в Дамаске командира «Хезболлы» в Сирии Мустафу Бадреддина. Израильские политики и военные привычно не подтвердили и не опровергнул свою причастность к ликвидации одного из лидеров «Хезболлы», считавшегося в Израиле террористом. Максимум, что удалось услышать журналистам, это обтекаемую формулировку: «Россия прекрасно знает, что у нашей страны есть долгая история противостояния с «Хезболлой». В Кремле также никак не отреагировали на этот акт.

Москва, Алексей Усов

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