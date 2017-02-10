В Брюсселе началась паника из-за массового отключения электричества / Власти объяснили случившееся техническими проблемами

Публикации за 10.02.17

В ночь на 10 февраля в Брюсселе произошло массовое отключение электричества, сообщает rtbf.be. В управляющей компании заявили, что «инцидент произошел из-за технических проблем и не имеет ничего общего с террористическим актом». Тем не менее, в ряде районов столицы Бельгии местные преобладали панические настроения. Не работало уличное освещение и светофоры, улицы опустели – не было ни пешеходов, ни автомобилей.

Под отключение попали пять из 48 коммун бельгийской столицы, в том числе, так называемый Европейский район в коммуне Иксель, где расположены учреждения Евросоюза. Вместе с тем, как отмечают наблюдатели, здания Европейской комиссии были обеспечены электроэнергией – в окнах горел свет. Как пишет «РГ», позже выяснилось, что инцидент произошел в 22:40 из-за технических проблем на станции Схарбек 36 кВ, которая снабжает северо-восток Брюсселя. Через час работа подстанции была восстановлена.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 10.02.17

Кто подслушивает Трампа?. Вашингтон начал расследование. / В Новой Зеландии четыре сотни дельфинов выбросились на берег (ФОТО, ВИДЕО). Спасти удалось лишь четверть из них. / «Антитеррор»: Франция построит стену вокруг Эйфелевой башни. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»